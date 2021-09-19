Темукова рассказала, что выборы посетила с родными: внуками и внучками, дабы они с ранних лет видели, как важно показать свою политическую позицию. Сегодня, 19 сентября, проходит основной день выборов в Госдуму РФ и Народное собрание РД.
Ветеран труда Нурув Темукова проголосовала на выборах
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 17:01
Участница Президиума Верховного Совета ДАССР, которая награждена Орденом В. И. Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», званием «Заслуженный наставник молодежи Дагестана», отмеченная Орденом МР «За особые заслуги» Нурув Темукова сделала свой выбор на голосовании 2021 года, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Хасавюртовского района.
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