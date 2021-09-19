ЗАМАНА - Жители самого высокогорного села Дахадаевского района сделали свой выбор

Жители самого высокогорного села Дахадаевского района сделали свой выбор

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19 сентября, 2021. Воскресенье 12:53
Жители самого высокогорного села Дахадаевского района сделали свой выбор

На Избирательном участке номер 04 22, размещенном в Доме культуры села Кунки Дахадаевского района, как и по республике, сегодня третий день принимают избирателей, ­ – передает собкор газеты «Замана».

Жители самого высокогорного села Дахадаевского района сделали свой выбор
Общество

По словам председателя УИК Халика Рабаданова, к 12.00 часам проголосовало 238 человек. Это 44% из всех зарегистрированных жителей села.

Отметим,что небольшое село Кунки самое высокогорное в Дахадаевском районе.

 

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