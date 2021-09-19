По словам председателя УИК Халика Рабаданова, к 12.00 часам проголосовало 238 человек. Это 44% из всех зарегистрированных жителей села.
Отметим,что небольшое село Кунки самое высокогорное в Дахадаевском районе.
На Избирательном участке номер 04 22, размещенном в Доме культуры села Кунки Дахадаевского района, как и по республике, сегодня третий день принимают избирателей, – передает собкор газеты «Замана».
По словам председателя УИК Халика Рабаданова, к 12.00 часам проголосовало 238 человек. Это 44% из всех зарегистрированных жителей села.
Отметим,что небольшое село Кунки самое высокогорное в Дахадаевском районе.
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