Абдулмуъмин Ибрагимов: «Выборы дают каждому возможность решить, каким станет будущее нашей республики»

Председатель Общественной палаты РД Абдулмуъмин Ибрагимов сделал свой выбор на голосовании в Государственную Думу России и Народное Собрание Дагестана, пишет РИА "Дагестан".

Ибрагимов проголосовал 19 сентября на избирательном участке № 1113. Как он отметил, на избирательных участках обеспечены все условия, дабы голосование прошло без отклонений. Он подчеркнул, что выборы дают возможность каждому гражданину решить будущее своей страны.