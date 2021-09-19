ЗАМАНА - Абдулмуъмин Ибрагимов: «Выборы дают каждому возможность решить, каким станет будущее нашей республики»

Абдулмуъмин Ибрагимов: «Выборы дают каждому возможность решить, каким станет будущее нашей республики»

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19 сентября, 2021. Воскресенье 12:40
Абдулмуъмин Ибрагимов: «Выборы дают каждому возможность решить, каким станет будущее нашей республики»

Председатель Общественной палаты РД Абдулмуъмин Ибрагимов сделал свой выбор на голосовании в Государственную Думу России и Народное Собрание Дагестана, пишет РИА "Дагестан".

Абдулмуъмин Ибрагимов: «Выборы дают каждому возможность решить, каким станет будущее нашей республики»
Общество

Ибрагимов проголосовал 19 сентября на избирательном участке № 1113. Как он отметил, на избирательных участках обеспечены все условия, дабы голосование прошло без отклонений. Он подчеркнул, что выборы дают возможность каждому гражданину решить будущее своей страны.

 

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