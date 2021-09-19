Как и на всех участках здесь присутствуют наблюдатели, а за порядком следят сотрудники правоохранительных органов, – сообщает издание «Мирмол».
На избирательном участке №1049, расположенном в Доме печати, за неполные три дня успели проголосовать более 1500 человек.
Как и на всех участках здесь присутствуют наблюдатели, а за порядком следят сотрудники правоохранительных органов, – сообщает издание «Мирмол».
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