ЗАМАНА - В Дагестане расширяют площади виноградников

В Дагестане расширяют площади виноградников

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19 сентября, 2021. Воскресенье 12:35
В Дагестане расширяют площади виноградников

Заместитель премьер-министра Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 17 сентября, поучаствовал в собрании в режиме онлайн, проведенном в Контрольном управлении Президента России, по теме исполнения законов и решений руководителя страны, направленных на развитие виноградарства и виноделия.

В Дагестане расширяют площади виноградников
Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что по состоянию на 1 января текущего года общая площадь виноградных насаждений в регионе составляет 26,3 тысяч га. Подробнее можно прочитать тут.

 

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