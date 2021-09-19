Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что по состоянию на 1 января текущего года общая площадь виноградных насаждений в регионе составляет 26,3 тысяч га. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане расширяют площади виноградников
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 12:35
Заместитель премьер-министра Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 17 сентября, поучаствовал в собрании в режиме онлайн, проведенном в Контрольном управлении Президента России, по теме исполнения законов и решений руководителя страны, направленных на развитие виноградарства и виноделия.
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