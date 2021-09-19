Сельчане приходят сделать свой выбор целыми семьями. По их словам, важно ходить на голосование и выбирать только достойных кандидатов.
Так, в селе Баршамай Кайтагского района, к 10 часам 19 сентября проголосовало 850 человек.
Сельчане приходят сделать свой выбор целыми семьями. По их словам, важно ходить на голосование и выбирать только достойных кандидатов.
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