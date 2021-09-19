Жители села Куруш активно участвуют в выборах

Вчера, 18 сентября, во второй день выборов в Государственную Думу Федерального Собрания России и в Народное Собрание Дагестана с самого утра в селе Куруш начал работу участок №0520, сообщают близкие источники к газете "Замана".