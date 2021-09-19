ЗАМАНА - Жители села Куруш активно участвуют в выборах

Жители села Куруш активно участвуют в выборах

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19 сентября, 2021. Воскресенье 10:31
Жители села Куруш активно участвуют в выборах

Вчера, 18 сентября, во второй день выборов в Государственную Думу Федерального Собрания России и в Народное Собрание Дагестана с самого утра в селе Куруш начал работу участок №0520, сообщают близкие источники к газете "Замана".

Жители села Куруш активно участвуют в выборах
Общество

В этот день проголосовали на участке: руководитель администрации села Куруш Таги Баширов, директор школы Мирзаде Агарзаев и учитель Рустам Агамедов. Участок размещен на базе спортивного зала.

 

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