Ветеран труда решила проголосовать, несмотря на свой преклонный возраст. Участники избиркома, в соответствии с законодательством, приехали к ней домой с переносным ящиком, чтобы Расулова смогла сделать свой выбор.
В Сулейман-Стальском районе проголосовала 103-летняя жительница
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 09:46
103-летняя жительница микрорайона Новый поселок села Касумкент Фаният Расулова сделала свой выбор в голосовании в Государственную думу РФ и Народное Собрание Дагестана, пишет РИА "Дагестан".
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