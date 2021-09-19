ЗАМАНА - В Сулейман-Стальском районе проголосовала 103-летняя жительница

В Сулейман-Стальском районе проголосовала 103-летняя жительница

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19 сентября, 2021. Воскресенье 09:46
В Сулейман-Стальском районе проголосовала 103-летняя жительница

103-летняя жительница микрорайона Новый поселок села Касумкент Фаният Расулова сделала свой выбор в голосовании в Государственную думу РФ и Народное Собрание Дагестана, пишет РИА "Дагестан".

В Сулейман-Стальском районе проголосовала 103-летняя жительница
Общество

Ветеран труда решила проголосовать, несмотря на свой преклонный возраст. Участники избиркома, в соответствии с законодательством, приехали к ней домой с переносным ящиком, чтобы Расулова смогла сделать свой выбор.

 

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