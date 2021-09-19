ЗАМАНА - В Дагестане выборы вышли на финишную прямую

В Дагестане выборы вышли на финишную прямую

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19 сентября, 2021. Воскресенье 09:27
В Дагестане выборы вышли на финишную прямую

Сегодня в Дагестане стартовал 3 день выборов депутатов Государственной Думы РФ и Народного Собрания РД.

В Дагестане выборы вышли на финишную прямую
Общество

С 8 утра открыты 1926 избирательных участков. За легитимностью процесса следит Центр общественного наблюдения.

 

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