В 39 регионах будет идти голосование в законодательные собрания, а в 9 субъектах — прямые выборы руководителей регионов. Кроме того, еще в 3 регионах губернаторов будут выбирать участники парламента.
В России стартовал основной день выборов
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 00:33
В России стартовал основной день выборов, назначенный на 19 сентября. Уже открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке, где сейчас утро.
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