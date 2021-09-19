В России стартовал основной день выборов

В России стартовал основной день выборов, назначенный на 19 сентября. Уже открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке, где сейчас утро.

В 39 регионах будет идти голосование в законодательные собрания, а в 9 субъектах — прямые выборы руководителей регионов. Кроме того, еще в 3 регионах губернаторов будут выбирать участники парламента.