По результатам первого дня голосования, 17 сентября, явка по стране составила 16,85% от зарегистрированного количества избирателей. Эти сведения не учитывают число граждан, отдавших голос онлайн.

Явка на онлайн-голосовании составила около 80%
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 00:28
В общем явка на удаленном электронном голосовании в 7 субъектах страны составила около 73–80%. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге в ЦИК рассказал участник Центризбиркома РФ Павел Андреев.
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