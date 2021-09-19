ЗАМАНА - Явка на онлайн-голосовании составила около 80%

Явка на онлайн-голосовании составила около 80%

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19 сентября, 2021. Воскресенье 00:28
Явка на онлайн-голосовании составила около 80%
В общем явка на удаленном электронном голосовании в 7 субъектах страны составила около 73–80%. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге в ЦИК рассказал участник Центризбиркома РФ Павел Андреев.
Явка на онлайн-голосовании составила около 80%
Общество

По результатам первого дня голосования, 17 сентября, явка по стране составила 16,85% от зарегистрированного количества избирателей. Эти сведения не учитывают число граждан, отдавших голос онлайн.

 

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