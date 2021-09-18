Патимат Шихова: «Патриотизм начинается с правильного, осознанного выбора»

Она отметила, что чувствует свою обязанность в том, чтобы призвать родителей учеников сделать выбор в голосовании. От этого зависит будущее и региона, и всей страны.



Как она заметила, пример учителя – это жизненный ориентир для современных детей, от которых уже будет зависеть будущее Дагестана и страны.

