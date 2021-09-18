Она отметила, что чувствует свою обязанность в том, чтобы призвать родителей учеников сделать выбор в голосовании. От этого зависит будущее и региона, и всей страны.
Как она заметила, пример учителя – это жизненный ориентир для современных детей, от которых уже будет зависеть будущее Дагестана и страны.
Патимат Шихова: «Патриотизм начинается с правильного, осознанного выбора»
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2021. Суббота 18:19
Учительница начальных классов дагестанского центра образования Каспийска Патимат Шихова призывает граждан сделать свой выбор в голосовании, пишет РИА "Дагестан".
Она отметила, что чувствует свою обязанность в том, чтобы призвать родителей учеников сделать выбор в голосовании. От этого зависит будущее и региона, и всей страны.
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