ЗАМАНА - Патимат Шихова: «Патриотизм начинается с правильного, осознанного выбора»

Патимат Шихова: «Патриотизм начинается с правильного, осознанного выбора»

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18 сентября, 2021. Суббота 18:19
Патимат Шихова: «Патриотизм начинается с правильного, осознанного выбора»

Учительница начальных классов дагестанского центра образования Каспийска Патимат Шихова призывает граждан сделать свой выбор в голосовании, пишет РИА "Дагестан".

Патимат Шихова: «Патриотизм начинается с правильного, осознанного выбора»
Общество

Она отметила, что чувствует свою обязанность в том, чтобы призвать родителей учеников сделать выбор в голосовании. От этого зависит будущее и региона, и всей страны.

Как она заметила, пример учителя – это жизненный ориентир для современных детей, от которых уже будет зависеть будущее Дагестана и страны.

 

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