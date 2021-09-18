ЗАМАНА - Министр энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов принял участие в голосовании

Министр энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов принял участие в голосовании

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18 сентября, 2021. Суббота 18:17
Министр энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов принял участие в голосовании

Глава министерства энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 8-го созыва и Народного Собрания РД.

Министр энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов принял участие в голосовании
Общество

Мурадов проголосовал на избирательном участке № 1926, который находится в МБОУ СОШ №48 в Махачкале. Министр заметил, что на избирательном участке обеспечены необходимые условия для выборов, например, средства индивидуальной защиты.

 

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