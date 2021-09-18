Мурадов проголосовал на избирательном участке № 1926, который находится в МБОУ СОШ №48 в Махачкале. Министр заметил, что на избирательном участке обеспечены необходимые условия для выборов, например, средства индивидуальной защиты.
Министр энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов принял участие в голосовании
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2021. Суббота 18:17
Глава министерства энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 8-го созыва и Народного Собрания РД.
Последнее от Мадина
- Патимат Шихова: «Патриотизм начинается с правильного, осознанного выбора»
- Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД
- Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД
- Министр строительства России наградил представителей строительной отрасли Дагестана
- Министр строительства России наградил представителей строительной отрасли Дагестана