ЗАМАНА - Глава Сергокалинского района Магомед Омаров проголосовал на выборах депутатов ГосДумы и Народного Собрания

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров проголосовал на выборах депутатов ГосДумы и Народного Собрания

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18 сентября, 2021. Суббота 16:44
Глава Сергокалинского района Магомед Омаров проголосовал на выборах депутатов ГосДумы и Народного Собрания

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Дагестана.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров проголосовал на выборах депутатов ГосДумы и Народного Собрания
Общество

Воспользоваться своим гражданским правом он явился на избирательный участок №1279, расположенный в здании отделения Управления Пенсионного фонда. На входе в участок руководитель муниципалитета прошел через все необходимые для безопасного голосования процедуры: термометрию, дезинфекцию рук, выдачу маски. «В нашем районе своевременно подготовлены все избирательные участки, чтобы граждане с комфортом и в удобное для них время могли могли выполнить свой гражданский долг. Эти парламентские выборы являются важным этапом в современной истории, ведь от выбора людей зависит то, по каким законам будет жить страна и как будет развиваться в ближайшие годы. Для удобства избирателей выборы проводятся три дня и с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции », - отметил М. Омаров. Также руководитель муниципалитета проинспектировал работу УИКов в дни голосования.

 

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