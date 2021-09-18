Камиль Магомедов из Мекеги: «Я призываю всех воспользоваться своим гражданским правом и сделать выбор»

Сегодня, 18 сентября, второй день голосования в Государственную Думу Федерального собрания России и Народного собрания Дагестана. Как и по всей республике, в селении Мекеги Левашинского района работают два избирательных участка.

Оба участка оборудованы всем необходимым с соблюдением мер безопасности от распространения коронавирусной инфекции. У входа в избирательные участки стоят дезинфицирующие устройства и пакеты с медицинскими масками. Безопасность и соблюдение закона обеспечивают сотрудники полиции Левашинского РОВД.

На 12.00 часов сегодняшнего дня на избирательном участке 0931 проголосовала более 30 процентов избирателей. Как показал опыт прошлых выборов, больше всех избирателей пойдут на голосования в воскресенье – выходной день.

Свой выбор сделал сегодня и житель селения Мекеги Камиль Магомедов: «Сегодня особенно важно участвовать в выборах в законодательные органы управления нашей страны и республики. Учитывая сложившуюся ситуацию с экономикой и социальным положением в России важное значение имеет от того, кто представляет нас, простых жителей, на высоком уровне, – отметил Камиль Рамазанович. – К сожалению, наши граждане не столь активно участвуют в выборах, предполагая, что от их «голоса» ничего не зависит. Это не так. Я призываю всех воспользоваться своим гражданским правом и сделать выбор».