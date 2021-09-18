ЗАМАНА - Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД

Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД

Автор
18 сентября, 2021. Суббота 15:38
Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД
Избирательные участки в РД постоянно дезинфицируются, дабы сохранять безопасность для избирателей, рассказала консультант орготдела аппарата Избирательной комиссии Дагестана Марина Ковалева, пишет РИА "Дагестан".
Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД
Общество

«В РД на всех избирательных участках участники УИК с 8:00 до 20:00 осуществляют уборку и дезинфекцию поверхностей с использованием специальных средств», – рассказала Ковалева.

Как она отметила, безопасность на избирательных участках – главная цель Избиркома Дагестана.

 

Прочитано 13 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top