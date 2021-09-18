«В РД на всех избирательных участках участники УИК с 8:00 до 20:00 осуществляют уборку и дезинфекцию поверхностей с использованием специальных средств», – рассказала Ковалева.
Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2021. Суббота 15:38
Избирательные участки в РД постоянно дезинфицируются, дабы сохранять безопасность для избирателей, рассказала консультант орготдела аппарата Избирательной комиссии Дагестана Марина Ковалева, пишет РИА "Дагестан".
Как она отметила, безопасность на избирательных участках – главная цель Избиркома Дагестана.
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