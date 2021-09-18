В мероприятии участвовали более 300 сотрудников саморегулируемых компаний со всей России, органов исполнительной власти, гостей и представителей СМИ.
Министр строительства России наградил представителей строительной отрасли Дагестана
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2021. Суббота 15:31
В Москве был проведен двадцатый Всероссийский съезд саморегулируемых компаний, которые основаны на участии лиц, осуществляющих постройку, капремонт, ликвидацию объектов капитального строительства.
В праздничной атмосфере министр строительства России наградил Благодарностями ведомства президента-председателя Совета Ассоциации саморегулируемой компании Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» Али Шахбанова и гендиректора Ассоциации Запира Акаева. Подробнее можно прочитать тут.
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