ЗАМАНА - Министр строительства России наградил представителей строительной отрасли Дагестана

Министр строительства России наградил представителей строительной отрасли Дагестана

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18 сентября, 2021. Суббота 15:31
Министр строительства России наградил представителей строительной отрасли Дагестана

В Москве был проведен двадцатый Всероссийский съезд саморегулируемых компаний, которые основаны на участии лиц, осуществляющих постройку, капремонт, ликвидацию объектов капитального строительства.

Министр строительства России наградил представителей строительной отрасли Дагестана
Общество

В мероприятии участвовали более 300 сотрудников саморегулируемых компаний со всей России, органов исполнительной власти, гостей и представителей СМИ.

В праздничной атмосфере министр строительства России наградил Благодарностями ведомства президента-председателя Совета Ассоциации саморегулируемой компании Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» Али Шахбанова и гендиректора Ассоциации Запира Акаева. Подробнее можно прочитать тут.

 

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