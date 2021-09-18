Всего же на выборы от ОП РД делегировано 165 наблюдателей, которые следят за процессом голосования и за происходящим на избирательных участках.
Как сообщает региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами, созданный при Общественной палате Дагестана, существенные нарушения на избирательных участках в момент на 11:50 утра выявлены не были.
Всего же на выборы от ОП РД делегировано 165 наблюдателей, которые следят за процессом голосования и за происходящим на избирательных участках.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..