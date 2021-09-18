ЗАМАНА - Без существенных нарушений: как проходит второй день выборов в Дагестане

Без существенных нарушений: как проходит второй день выборов в Дагестане

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18 сентября, 2021. Суббота 15:25
Без существенных нарушений: как проходит второй день выборов в Дагестане

Как сообщает региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами, созданный при Общественной палате Дагестана, существенные нарушения на  избирательных участках в момент на 11:50 утра выявлены не были.

Без существенных нарушений: как проходит второй день выборов в Дагестане
Общество

 Всего же на выборы от ОП РД делегировано 165 наблюдателей, которые следят за процессом голосования и за происходящим на избирательных участках.

 

 

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