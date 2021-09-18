Без существенных нарушений: как проходит второй день выборов в Дагестане

Автор Шахри

Как сообщает региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами, созданный при Общественной палате Дагестана, существенные нарушения на избирательных участках в момент на 11:50 утра выявлены не были.