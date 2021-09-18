В Кизлюрте, как сообщает пресс-служба Правительства Дагестана, 21 избирательный участок.
Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев принял участие в выборах-2021, проголосовав в Кизилюрте, на избирательном участке № 0730.
В Кизлюрте, как сообщает пресс-служба Правительства Дагестана, 21 избирательный участок.
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