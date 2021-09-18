Как сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на атамана Бориса Блинова, казаки всегда проявляют свою гражданскую сознательность.
Он призывал всех последовать их примеру.
Казаки Кизлярского особого приграничного округа Терского казачьего общества активно принимают участие в выборах.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на атамана Бориса Блинова, казаки всегда проявляют свою гражданскую сознательность.
Он призывал всех последовать их примеру.
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