Альберт Эседов : наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений

Как сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на Эседова, наблюдатели других кандидатов и партий не зафиксировали серьезных нарушений. Эти слова подтверждает и местный Избирком.

«В первый день голосования в штаб поступали сообщения с нескольких УИК по поводу того, что членов комиссии с правом совещательного голоса от «Яблоко» не допускают до наблюдения за выборами на участки. По сигналу от штаба Избирком РД реагировал, допуск получали оперативно», – подчеркнул Эседов.