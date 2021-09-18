ЗАМАНА - Альберт Эседов : наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений

Альберт Эседов : наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений

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18 сентября, 2021. Суббота 14:37
Альберт Эседов : наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений

 Альберт Эседов дал комментарий по поводу прозрачности выборов.

Альберт Эседов : наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений
Общество

Как сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на Эседова, наблюдатели других кандидатов и партий не зафиксировали серьезных нарушений. Эти слова подтверждает и местный Избирком.
«В первый день голосования в штаб поступали сообщения с нескольких УИК по поводу того, что членов комиссии с правом совещательного голоса от «Яблоко» не допускают до наблюдения за выборами на участки. По сигналу от штаба Избирком РД реагировал, допуск получали оперативно», – подчеркнул Эседов.

 

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