ЗАМАНА - Марижат Гаджимагомедова: «Центр общественного наблюдения в Дагестане отмечает стабильную явку избирателей на участках»

Марижат Гаджимагомедова: «Центр общественного наблюдения в Дагестане отмечает стабильную явку избирателей на участках»

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18 сентября, 2021. Суббота 14:14
Марижат Гаджимагомедова: «Центр общественного наблюдения в Дагестане отмечает стабильную явку избирателей на участках»

Второй день выборов в Дагестане демонстрирует стабильную явку граждан на участках, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на слова арбитражной управляющей Марижат Гаджимагомедовой.

Марижат Гаджимагомедова: «Центр общественного наблюдения в Дагестане отмечает стабильную явку избирателей на участках»
Общество

Как рассказала Гаджимагомедова, наблюдается стабильный процент избирателей, люди голосуют и выражают свою политическую позицию.

Она уточнила, что кандидатами на местах проводится активная работа, и это положительно влияет на явку граждан.

Гаджимагомедова добавила, что на выходных будет больше избирателей, так как не всем было комфортно приходить голосовать в пятницу после рабочего дня.

 

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