Марижат Гаджимагомедова: «Центр общественного наблюдения в Дагестане отмечает стабильную явку избирателей на участках»

Как рассказала Гаджимагомедова, наблюдается стабильный процент избирателей, люди голосуют и выражают свою политическую позицию.



Она уточнила, что кандидатами на местах проводится активная работа, и это положительно влияет на явку граждан.



Гаджимагомедова добавила, что на выходных будет больше избирателей, так как не всем было комфортно приходить голосовать в пятницу после рабочего дня.

