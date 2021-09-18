Как рассказала Гаджимагомедова, наблюдается стабильный процент избирателей, люди голосуют и выражают свою политическую позицию.
Она уточнила, что кандидатами на местах проводится активная работа, и это положительно влияет на явку граждан.
Гаджимагомедова добавила, что на выходных будет больше избирателей, так как не всем было комфортно приходить голосовать в пятницу после рабочего дня.
Марижат Гаджимагомедова: «Центр общественного наблюдения в Дагестане отмечает стабильную явку избирателей на участках»
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2021. Суббота 14:14
Второй день выборов в Дагестане демонстрирует стабильную явку граждан на участках, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на слова арбитражной управляющей Марижат Гаджимагомедовой.
Как рассказала Гаджимагомедова, наблюдается стабильный процент избирателей, люди голосуют и выражают свою политическую позицию.
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