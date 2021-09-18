ЗАМАНА - Ширухан Гаджимурадов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Народного Собрания РД

Ширухан Гаджимурадов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Народного Собрания РД

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18 сентября, 2021. Суббота 14:08
Ширухан Гаджимурадов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Народного Собрания РД

Врио главы министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов сделал свой выбор в голосовании в Государственную Думу Федерального Собрания и Народного Собрания РД, пишет РИА "Дагестан".

Ширухан Гаджимурадов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Народного Собрания РД
Общество

Ширухан Гаджимурадов сделал свой выбор на избирательном участке № 1185, который находится в здании юридического факультета ДГУ.

Стоит напомнить, что избирательные участки по всей России будут открыты в течение 3 дней — 17, 18 и 19 сентября.

 

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