Первый вице-премьер Нюсрет Омаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Народного Собрания РД

Автор Мадина

Первый заместитель премьер-министра Дагестана Нюсрет Омаров сегодня, 18 сентября, сделал свой выбор на голосовании в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 8-го созыва и депутатов Народного Собрания РД 7-го созыва.