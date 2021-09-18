ЗАМАНА - Первый вице-премьер Нюсрет Омаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Народного Собрания РД

Первый вице-премьер Нюсрет Омаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Народного Собрания РД

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18 сентября, 2021. Суббота 12:17
Первый вице-премьер Нюсрет Омаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Народного Собрания РД

Первый заместитель премьер-министра Дагестана Нюсрет Омаров сегодня, 18 сентября, сделал свой выбор на голосовании в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 8-го созыва и депутатов Народного Собрания РД 7-го созыва.

Первый вице-премьер Нюсрет Омаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Народного Собрания РД
Общество

Омаров проголосовал на избирательном участке №1095, который находится на базе МБОУ "Гимназия №56" в Махачкале.

Нюсрет Омаров подчеркнул, что на избирательном участке существуют все необходимые условия: наблюдатели и средства индивидуальной защиты.

 

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