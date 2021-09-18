Глава министерства призвала всех жителей Махачкалы и Дагестана проголосовать в выборах депутатов Народного Собрания Дагестана и Государственной Думы России.
Министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева сделала свой выбор
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2021. Суббота 11:05
Министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева посетила избирательный участок N 1101, дабы сделать свой выбор.
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