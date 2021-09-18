Министр информации и печати Умаросман Гаджиев: возможность избирать и быть избранным

Комментируя современный Дагестан, министр напомнил про концептуальные программы, на которые нацелено внимание властей, особенно главы региона Сергея Меликова. Эти важные инфраструктурные программы были обсуждены еще в начале 2021 года в Совете Федерации России, далее эти темы были развиты на встречах с главами федеральных министерств и ведомств. Подробнее можно прочитать тут.