ЗАМАНА - Министр информации и печати Умаросман Гаджиев: возможность избирать и быть избранным

Министр информации и печати Умаросман Гаджиев: возможность избирать и быть избранным

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18 сентября, 2021. Суббота 10:58
Министр информации и печати Умаросман Гаджиев: возможность избирать и быть избранным

Глава министерства информации и печати Умаросман Гаджиев прибыл на избирательный участок, дабы отдать свой голос.

Министр информации и печати Умаросман Гаджиев: возможность избирать и быть избранным
Общество

Комментируя современный Дагестан, министр напомнил про концептуальные программы, на которые нацелено внимание властей, особенно главы региона Сергея Меликова. Эти важные инфраструктурные программы были обсуждены еще в начале 2021 года в Совете Федерации России, далее эти темы были развиты на встречах с главами федеральных министерств и ведомств.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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