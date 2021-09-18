Комментируя современный Дагестан, министр напомнил про концептуальные программы, на которые нацелено внимание властей, особенно главы региона Сергея Меликова. Эти важные инфраструктурные программы были обсуждены еще в начале 2021 года в Совете Федерации России, далее эти темы были развиты на встречах с главами федеральных министерств и ведомств. Подробнее можно прочитать тут.
Министр информации и печати Умаросман Гаджиев: возможность избирать и быть избранным
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2021. Суббота 10:58
Глава министерства информации и печати Умаросман Гаджиев прибыл на избирательный участок, дабы отдать свой голос.
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