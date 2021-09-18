ЗАМАНА - Коллектив этноцентра Кайтагского района принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ и Народного Собрания РД

Коллектив этноцентра Кайтагского района принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ и Народного Собрания РД

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18 сентября, 2021. Суббота 10:49
Коллектив этноцентра Кайтагского района принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ и Народного Собрания РД

Сегодня, 18 сентября, во второй день выборов все сорок избирательных участков в шестнадцати селах Кайтагского района с раннего утра начали свою работу.

Коллектив этноцентра Кайтагского района принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ и Народного Собрания РД
Общество

Сотрудники Центра традиционной культуры народов РФ «Кайтаги» сегодня посетили ибирательный участок №0593 села Маджалис, дабы сделать свой выбор.  Отдав свои голоса, сотрудники Центра призвали всех граждан Кайтагского района посетить избирательные участки и сделать свой выбор, показав свою политическую позицию. Подробнее можно прочитать тут.

 

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