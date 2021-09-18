В Каякентском районе идет второй день голосования

Сегодня, 18 сентября, второй день идут выборы в Государственную Думу Федерального собрания России и Народного собрания Дагестана. По всей республике работают избирательные участки, дабы граждане могли с комфортом дойти до ближайшего пункта и сделать свой выбор.

В Каякентском районе работают 26 избирательных участков. Молодая учительница родного языка и литературы Рабаданова Анисат Рамазановна рассказала, что уже сделала свой выбор: «Я считаю обязанностью каждого совершеннолетнего гражданина РФ принять участие в голосовании. Если мы хотим изменить свою жизнь и поправить положение, то надо идти на выборы. Выборы - это наш шанс и, конечно же, наш гражданский долг! Пойти и проголосовать - значит повлиять на будущее страны». На данный момент общее количество проголосовавших в селении Новые Викри составляет 60 человек.