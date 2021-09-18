Верим в светлое будущее: Акушинский район во второй день голосования

Во второй день голосования в Акушинском районе,как и в первый, открылись все избирательные участки .

Все участки оснащены необходимым оборудованием, а также соблюдаются профилактические меры против распространения коронавирусной инфекции. Жители села Герхмахи Акушинского района тоже принимают активное участие в голосовании. В избирательных участках можно встретить не только взрослых людей, но ещё пожилых и молодых людей, которым небезразлична судьба своего народа, – сообщает пресс-службу муниципалитета.

Житель села Гермахи Магомед Кадаронов, который прибыл в участок номер 41 сказал: «Настало время, когда нужно сделать свой выбор и проголосовать за ту партию, которая больше учитывает интересы народа. Будем надеяться, что за нашим выбором стоит светлоте будущее».