ЗАМАНА - Верим в светлое будущее: Акушинский район во второй день голосования

Верим в светлое будущее: Акушинский район во второй день голосования

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18 сентября, 2021. Суббота 12:15
Верим в светлое будущее: Акушинский район во второй день голосования

Во второй день голосования в Акушинском районе,как и в первый, открылись все избирательные участки.

Верим в светлое будущее: Акушинский район во второй день голосования
Общество

Все участки оснащены необходимым оборудованием, а также соблюдаются профилактические меры против распространения коронавирусной инфекции. Жители села Герхмахи Акушинского района тоже принимают активное участие в голосовании. В избирательных участках можно встретить не только взрослых людей, но ещё пожилых и молодых людей, которым небезразлична судьба своего народа, – сообщает пресс-службу муниципалитета.

 Житель села Гермахи Магомед Кадаронов, который прибыл в участок номер 41 сказал: «Настало время, когда нужно сделать свой выбор и проголосовать за ту партию, которая больше учитывает интересы народа. Будем надеяться, что за нашим выбором стоит светлоте будущее».

 

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