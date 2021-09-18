Как сообщают наши корреспонденты, все совершеннолетние жители дуакарских сёл дружно собираются на участках с самого утра и голосуют за понравившихся кандидатов.
Так, в селении Дуакар и Хулабарак с утра оживленно.
Как сообщают наши корреспонденты, все совершеннолетние жители дуакарских сёл дружно собираются на участках с самого утра и голосуют за понравившихся кандидатов.
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