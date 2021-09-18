ЗАМАНА - Явка избирателей в первый день голосования составила 17,5%

Явка избирателей в первый день голосования составила 17,5%

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18 сентября, 2021. Суббота 08:45
Явка избирателей в первый день голосования составила 17,5%

 Согласно данным Избиркома, избирательная явка в первый день голосования составила 17,5%.

Явка избирателей в первый день голосования составила 17,5%
Общество

 

На всех избирательных участках присутствуют наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, общественные наблюдатели. 

Соблюдаются все меры санитарной защиты.

 

 

 

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