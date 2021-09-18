На всех избирательных участках присутствуют наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, общественные наблюдатели.
Соблюдаются все меры санитарной защиты.
Согласно данным Избиркома, избирательная явка в первый день голосования составила 17,5%.
На всех избирательных участках присутствуют наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, общественные наблюдатели.
Соблюдаются все меры санитарной защиты.
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