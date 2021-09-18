В ведомстве информируют, что итог не учитывает голоса, сделанные в онлайн-режиме.
Подсчитана явка на выборы в Госдуму в первый день голосования
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2021. Суббота 01:18
По стране явка на голосование в Государственную думу на 20:00 по Москве составила 16,85%, пишет "Лента.ру", ссылаясь на официальные источники.
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