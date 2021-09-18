ЗАМАНА - Гильермо дель Торо показал трейлер своего нового фильма

Гильермо дель Торо показал трейлер своего нового фильма

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18 сентября, 2021. Суббота 00:00
Гильермо дель Торо показал трейлер своего нового фильма

В сети появился трейлер новой картины «Аллея кошмаров» от режиссёра Гильермо дель Торо. Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале студии SearchlightPictures.

У картины весьма звёздный состав, а роль главного героя играет Брэдли Купер.

Среди каста числятся известные актеры Уиллем Дефо, Кейт Бланшетт, Руни Мара.

 

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