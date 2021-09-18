У картины весьма звёздный состав, а роль главного героя играет Брэдли Купер.
Среди каста числятся известные актеры Уиллем Дефо, Кейт Бланшетт, Руни Мара.
В сети появился трейлер новой картины «Аллея кошмаров» от режиссёра Гильермо дель Торо. Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале студии SearchlightPictures.
У картины весьма звёздный состав, а роль главного героя играет Брэдли Купер.
Среди каста числятся известные актеры Уиллем Дефо, Кейт Бланшетт, Руни Мара.
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