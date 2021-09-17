В каждом поселении выборы проходят организовано и с соблюдением всех мер санитарной безопасности.
А вот в селении Апши на участок № 0216 избирательница Зумруд Дациева пришла с тортом.
По словам жительницы села, сегодня пятница- благословенный день для всех мусульман, и она хотела угостить тортом всех, кто с раннего утра работают на избирательном участке.
«Проголосовать на выборах — это не просто важный долг, а наше право, — говорит Зумруд Дациева, считаю, что выборы это очень важная государственная, политическая акция, в которой я принимаю участие не просто как человек, а как гражданин Российской Федерации».