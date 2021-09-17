ЗАМАНА - На один из УИК Буйнакского района избирательница пришла с тортом

На один из УИК Буйнакского района избирательница пришла с тортом

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17 сентября, 2021. Пятница 21:41
На один из УИК Буйнакского района избирательница пришла с тортом

Первый день выборов в Буйнакском районе показал высокую явку избирателей на участках.

На один из УИК Буйнакского района избирательница пришла с тортом
Общество

В каждом поселении выборы проходят организовано и с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

А вот в селении Апши на участок № 0216 избирательница Зумруд Дациева пришла с тортом.

По словам жительницы села, сегодня пятница- благословенный день для всех мусульман, и она хотела угостить тортом всех, кто с раннего утра работают на избирательном участке.

«Проголосовать на выборах — это не просто важный долг, а наше право, — говорит Зумруд Дациева, считаю, что выборы это очень важная государственная, политическая акция, в которой я принимаю участие не просто как человек, а как гражданин Российской Федерации». Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2021/9/17/na-odin-iz-uik-bujnakskogo-rajona-izbiratelnitsa-prishla-s-tortom/
(с) Сетевое издание «TEMIRHANSHURA/ТЕМИРХАН-ШУРА»

 

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