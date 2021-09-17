На приложение «Справедливый наблюдатель» совершена DDoS-атака

Как сообщают технические эксперты партии, DDoS-атака была совершена с серверов, которые в основном находятся в Японии и Китае. Это объясняют тем, что офисы многих компаний на Дальнем Востоке находятся за рубежом. Отмечается, что приложение создано для повышения прозрачности выборов. Приложение дает возможность любому пользователю следить за нарушениями на избирательных участках, а также проведением честного и правильного подсчета голосов.





