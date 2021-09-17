ЗАМАНА - На приложение «Справедливый наблюдатель» совершена DDoS-атака

На приложение «Справедливый наблюдатель» совершена DDoS-атака

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17 сентября, 2021. Пятница 21:33
На приложение «Справедливый наблюдатель» совершена DDoS-атака

Федеральный штаб по наблюдению за выборами одной из партий зафиксировал DDoS-атаку на приложение «Справедливый наблюдатель».

На приложение «Справедливый наблюдатель» совершена DDoS-атака
Общество

Как сообщают технические эксперты партии, DDoS-атака была совершена с серверов, которые в основном находятся в Японии и Китае. Это объясняют тем, что офисы многих компаний на Дальнем Востоке находятся за рубежом. Отмечается, что приложение создано для повышения прозрачности выборов. Приложение дает возможность любому пользователю следить за нарушениями на избирательных участках, а также проведением честного и правильного подсчета голосов.


 

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