Как сообщают технические эксперты партии, DDoS-атака была совершена с серверов, которые в основном находятся в Японии и Китае. Это объясняют тем, что офисы многих компаний на Дальнем Востоке находятся за рубежом. Отмечается, что приложение создано для повышения прозрачности выборов. Приложение дает возможность любому пользователю следить за нарушениями на избирательных участках, а также проведением честного и правильного подсчета голосов.
На приложение «Справедливый наблюдатель» совершена DDoS-атака
- Автор Шахри
- 17 сентября, 2021. Пятница 21:33
Федеральный штаб по наблюдению за выборами одной из партий зафиксировал DDoS-атаку на приложение «Справедливый наблюдатель».
Как сообщают технические эксперты партии, DDoS-атака была совершена с серверов, которые в основном находятся в Японии и Китае. Это объясняют тем, что офисы многих компаний на Дальнем Востоке находятся за рубежом. Отмечается, что приложение создано для повышения прозрачности выборов. Приложение дает возможность любому пользователю следить за нарушениями на избирательных участках, а также проведением честного и правильного подсчета голосов.
Последнее от Шахри
- На один из УИК Буйнакского района избирательница пришла с тортом
- Какую работу выполняют наблюдатели на выборах?
- В Дербенте представители разных конфессий пришли на голосование вместе
- Жители самого высокогорного села Европы проголосовали на выборах в Госдуму РФ и Народное Собрание РД
- Министр здравоохранения РД посетила детей, госпитализированных с пищевым отравлением