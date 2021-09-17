17 сентября, в первый день общероссийского голосования, секретарь правления еврейской общины Дербента Петр Малинский, председатель совета имамов города Абдула Маликов, ахунд Джума-мечети Хаджи Сеидхашим Миртеибов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников собрались вместе для участия в выборах. Этим они подчеркнули значимость сохранения единства в важных вопросах, стоящих перед городом.

Петр Малинский отметил, что само слово «толерантность» недавно вошло в обиход, но Дербент и много веков назад, и сейчас был и остается дружелюбным городом.

«В детстве для нас было честью приходить на выборы вместе с родителями, мы занимали очередь с самого раннего утра, чтобы проголосовать одними из первых. Сегодня время поменялось, но выборы все также проходят на высоком уровне. Люди приходят и выбирают тех, кого считают достойными», — сказал Петр Малинский.

«Мы всегда собираемся вместе: и в горе, и в радости. Надо показывать молодому поколению пример того, что представители всех конфессий в Дербенте дружны», — отметил Николай Котельников.

Хаджи Сеидхашим Миртеибов рассказал, что принимает участие во всех выборах разного уровня и считает это очень важным.

«В нашем древнем Дербенте живут миролюбивые и гостеприимные люди, и так должно продолжаться дальше», — считает он.

По словам Абдулы Макликова, сегодня важный день не только для Дербента, но и для всей России.

«Каждый житель города должен рассчитывать на светлое будущее и бороться за него. Я считаю, что нужно прийти и проголосовать за достойных кандидатов», — говорит Абдула Маликов.