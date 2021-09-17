Министр здравоохранения РД посетила детей, госпитализированных с пищевым отравлением



30 пациентов с пищевым отравлением, 17 детей от 7 до 17 лет и 13 взрослых поступили сегодня в инфекционную больницу (на базе кож-вен диспансера) с признаками пищевого отравления. У больных наблюдаются схожие симптомы - общая слабость, тошнота, рвота, жидкий стул, температура до 38 С. Все они были доставлены из медресе г. Махачкала по ул. Североосетинская 63. (возле финансового колледжа). Предположительно, накануне 16 сентября, все дети и взрослые ели в одной столовой при медресе, состояние стало ухудшаться ближе к вечеру.



Течение заболевания средней степени тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, назначенную инфекционистами Республиканского центра инфекционных болезней. В ходе обхода Татьяна Беляева поговорила с пациентами, узнала об их состоянии и обеспечении всем необходимым, в том числе медикаментами. Лечение их находится на постоянном мониторинге Минздрава РД под личным контролем министра здравоохранения РД.



Для выявления возбудителя пищевой инфекции проведен забор клинического материала от больных.