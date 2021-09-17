Возможность избирать и быть избранным

Министр информации и печати Умаросман Гаджиев пришел на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг. Опустив бюллетень в урну, он прокомментировал проходящий в стране избирательный процесс.

— Возможность избирать и быть избранным – конституционное право каждого гражданина нашей страны, — сказал министр. — А воспользоваться этим правом, считаю, долг неравнодушных к судьбе страны, республики, в итоге, — к своей судьбе людей.

Формирование Государственной Думы РФ, Народного Собрания республики, местных органов власти — сложные многоэтапные демократические процессы, имеющие очень серьезное значение для определения векторов развития на ближайшие годы и отдаленную перспективу.

Говоря о сегодняшнем дне нашей республики, Умаросман Гаджиев отметил концептуальные проекты, на которые нацелено внимание властей, лично руководителя республики Сергея Меликова. Эти судьбоносные инфраструктурные проекты обсуждались в начале года в Совете Федерации РФ, позже эти темы были развиты на встречах с руководителями федеральных министерств и ведомств. Их особая актуальность была подчеркнута во время недавней встречи С. А. Меликова с Президентом страны В.В. Путиным.

— Реализация столь грандиозных задач потребует консолидации всего дагестанского общества, органов власти, особых усилий нового дагестанского парламента, дагестанских депутатов в Государственной Думе. И для того, чтобы все сложилось, нам необходимо оставить на время другие дела, прийти на избирательный участок и сделать осознанный выбор сегодня. Я пришел на выборы с внуком. Ему интересен этот процесс, хочет знать, что и как, задает много взрослых вопросов. Уверен, что в этот день закладываются основы и для его благополучного будущего, — сказал министр.