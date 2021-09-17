Исрафил Исрафилов: «Мне небезразлично будущее Дагестана»

«Мне предлагали переехать в Москву. С хорошей заработной платой, несложными условиями труда. Тут дело не в моей исключительности, а в том, что мир сегодня открыт для людей коммуникабельных. Но пост не об этом. В этом круговороте предложений всегда выигрывала моя любовь к родине. Я люблю Дагестан со всеми его пороками — для других, и красотами — для меня, и мне небезразлично его будущее. И чтобы оказать поддержку тем, кто может помочь сделать его чуточку лучше, я сегодня проголосовал. Многие скажут, что выборы бессмысленны, что все решено заранее и за нас, но лично я был на участке и лично я видел наблюдателей, камеры и надеюсь на легитимность голосования», – сказал Исрафилов.





