ЗАМАНА - Эльдар Кадиев: «Кизлярцы, пережившие не один теракт, знают силу патриотизма и всегда идут на выборы»

Эльдар Кадиев: «Кизлярцы, пережившие не один теракт, знают силу патриотизма и всегда идут на выборы»

Автор
17 сентября, 2021. Пятница 21:07
Эльдар Кадиев: «Кизлярцы, пережившие не один теракт, знают силу патриотизма и всегда идут на выборы»

В 1996 году он добровольно зашел в захваченную террористами кизлярскую больницу, чтобы обменять себя на заложницу.

Эльдар Кадиев: «Кизлярцы, пережившие не один теракт, знают силу патриотизма и всегда идут на выборы»
Общество

Региональный координатор движения «Бессмертный полк» Эльдар Кадиев проголосовал в первый день выборов на одном из участков на выборах в Госдуму и дагестанский парламент. Он признался, что не пропустил ни одни выборы и не только голосует, но и принимает активное участие в них.
ы, кизлярцы, пережили ни один теракт и знаем цену дружбе, сплоченности, единству и силу патриотизма. Для нас это не высокопарные слова. На наш город в январе 1996 года напали международные террористы, желая ввергнуть нашу родину в хаос, но героизм простых кизлярцев спас от беды наш Дагестан, Кавказ. Думаю, кизлярцев не нужно агитировать, призывать идти на выборы. Мы патриоты своей страны и в судьбоносные дни готовы поддержать ее. Осенние выборы – очень важные и они определят, то как будет дальше развиваться наша страна, наш регион", - сказал Эльдар Кадиев.
Он оказался одним из тех, кто добровольно пошел в больницу, захваченную террористами 9 января 1996 года и заявил, что пришел обменять на себя заложницу. Когда боевики вместе с заложниками собрались выдвигаться в село Первомайское Эльдар Кадиев не задумываясь сел в один из автобусов. «Я не в силах был оставить своих земляков, знакомых, друзей и сел вместе с ними в автобус и поехал в Первомайское. Да, там на наших глазах погибли друзья, знакомые, но я никогда не жалел о том выборе и еще раз поступил бы также. Только так мы будем непобедимы», - сказал Кадиев.
Он уверен, что в непростое для нашей страны время, кизлярцы проявят активность и в очередной раз докажут свою патриотичность.

 

Прочитано 8 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top