Эльдар Кадиев: «Кизлярцы, пережившие не один теракт, знают силу патриотизма и всегда идут на выборы»

Региональный координатор движения «Бессмертный полк» Эльдар Кадиев проголосовал в первый день выборов на одном из участков на выборах в Госдуму и дагестанский парламент. Он признался, что не пропустил ни одни выборы и не только голосует, но и принимает активное участие в них.

"Мы, кизлярцы, пережили ни один теракт и знаем цену дружбе, сплоченности, единству и силу патриотизма. Для нас это не высокопарные слова. На наш город в январе 1996 года напали международные террористы, желая ввергнуть нашу родину в хаос, но героизм простых кизлярцев спас от беды наш Дагестан, Кавказ. Думаю, кизлярцев не нужно агитировать, призывать идти на выборы. Мы патриоты своей страны и в судьбоносные дни готовы поддержать ее. Осенние выборы – очень важные и они определят, то как будет дальше развиваться наша страна, наш регион", - сказал Эльдар Кадиев.

Он оказался одним из тех, кто добровольно пошел в больницу, захваченную террористами 9 января 1996 года и заявил, что пришел обменять на себя заложницу. Когда боевики вместе с заложниками собрались выдвигаться в село Первомайское Эльдар Кадиев не задумываясь сел в один из автобусов. «Я не в силах был оставить своих земляков, знакомых, друзей и сел вместе с ними в автобус и поехал в Первомайское. Да, там на наших глазах погибли друзья, знакомые, но я никогда не жалел о том выборе и еще раз поступил бы также. Только так мы будем непобедимы», - сказал Кадиев.

Он уверен, что в непростое для нашей страны время, кизлярцы проявят активность и в очередной раз докажут свою патриотичность.