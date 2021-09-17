ЗАМАНА - По итогу первого дня голосования серьёзных нарушений в Дагестане не выявлено

По итогу первого дня голосования серьёзных нарушений в Дагестане не выявлено

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17 сентября, 2021. Пятница 21:00
По итогу первого дня голосования серьёзных нарушений в Дагестане не выявлено

Как сообщили в Центре общественного наблюдения за ходом выборов в Дагестане, по состоянию на 20:00 17 сентября в регионе зафиксировано порядка 352 сообщения от общественных наблюдателей. Это выше средней цифры по стране, которая по итогу первого выборного дня  — 316.

По итогу первого дня голосования серьёзных нарушений в Дагестане не выявлено
Общество

В целом по стране на карте сообщений портала Независимого общественного мониторинга значится 28 042 сообщения. эксперты Центра отмечают, что этот факт является наглядным подтверждением активной работы общественных наблюдателей. Все поступившие от общественных наблюдателей сообщения носят информативный характер. В течение первого дня мониторинга за выборной кампанией,  Центр общественного наблюдения изучил также появлявшиеся в социальных сетях информационные сообщения о провокационных ситуациях на избирательных участках. Эксперты поясняют, что по всем случаям проведена проверка. Серьёзных нарушений правил голосования на данный час не выявлено.


 

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