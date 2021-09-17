По итогу первого дня голосования серьёзных нарушений в Дагестане не выявлено

Автор Шахри

Как сообщили в Центре общественного наблюдения за ходом выборов в Дагестане, по состоянию на 20:00 17 сентября в регионе зафиксировано порядка 352 сообщения от общественных наблюдателей. Это выше средней цифры по стране, которая по итогу первого выборного дня — 316.