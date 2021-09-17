В целом по стране на карте сообщений портала Независимого общественного мониторинга значится 28 042 сообщения. эксперты Центра отмечают, что этот факт является наглядным подтверждением активной работы общественных наблюдателей. Все поступившие от общественных наблюдателей сообщения носят информативный характер. В течение первого дня мониторинга за выборной кампанией, Центр общественного наблюдения изучил также появлявшиеся в социальных сетях информационные сообщения о провокационных ситуациях на избирательных участках. Эксперты поясняют, что по всем случаям проведена проверка. Серьёзных нарушений правил голосования на данный час не выявлено.