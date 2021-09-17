Избирком Дагестана отреагировал на инцидент на избирательном участке в селе Хаджалмахи Левашинского района

Автор Мадина

Избирательная комиссия Республики Дагестан 10 сентября 2021 года, рассмотрев жалобу Нураева Омара Ахмедовича, своим постановлением отменила решение участковой избирательной комиссии № 0944 от 16 августа 2021 года «Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет «Хаджалмахинский» Нураева Омара Ахмедовича» и постановление территориальной избирательной комиссии Левашинского района от 7 сентября 2021 года, которым жалоба О.А. Нураева была оставлена без удовлетворения.