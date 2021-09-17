О ситуации на избирательном участке УИК №1078 в Махачкале

«Заявление написал наш ПСГ Руфат Сирхаев и его действия законны, в отличие от реакции председателя комиссии». Ситуацию прокомментировала председатель участковой избирательной комиссии №1078 Ферюза Муртузалиева. «Конфликт возник между партиями «ЛДПР» и «Яблоко», но при ходе этого конфликта не являлось то, что представители партий передвигались по территории участка, а претензия наша была в том, что они мешали работе участковой избирательной комиссии, которые непосредственно работают с избирателями, со списками и бюллетенями. Представитель партии «ЛДПР» неоднократно подходил к членам комиссии и не соблюдая расстояние 1.5 метра, то с одной стороны, то с другой. Вы знаете, какая сегодня обстановка и каждый член комиссии боится за свою жизнь», — поделилась Муртузалиева.