ЗАМАНА - О ситуации на избирательном участке УИК №1078 в Махачкале

О ситуации на избирательном участке УИК №1078 в Махачкале

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17 сентября, 2021. Пятница 19:14
О ситуации на избирательном участке УИК №1078 в Махачкале

На УИК №1078 комиссия отказывается принимать заявление о нарушении законодательства, сообщает издание «Черновик».

О ситуации на избирательном участке УИК №1078 в Махачкале
Общество

«Заявление написал наш ПСГ Руфат Сирхаев и его действия законны, в отличие от реакции председателя комиссии». Ситуацию прокомментировала председатель участковой избирательной комиссии №1078 Ферюза Муртузалиева. «Конфликт возник между партиями «ЛДПР» и «Яблоко», но при ходе этого конфликта не являлось то, что представители партий передвигались по территории участка, а претензия наша была в том, что они мешали работе участковой избирательной комиссии, которые непосредственно работают с избирателями, со списками и бюллетенями. Представитель партии «ЛДПР» неоднократно подходил к членам комиссии и не соблюдая расстояние 1.5 метра, то с одной стороны, то с другой. Вы знаете, какая сегодня обстановка и каждый член комиссии боится за свою жизнь», — поделилась Муртузалиева.

 

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