Абдулмуслимов сделал свой выбор на избирательном участке №1136, который находится в здании Центральной библиотеки в столице Дагестана.
Абдулмуслим Абдулмуслимов проголосовал на выборах в Госдуму РФ
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 19:11
Заместитель Премьер-министра Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 17 сентября, отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 8-го созыва.
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