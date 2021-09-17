ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Абдулмуслим Абдулмуслимов проголосовал на выборах в Госдуму РФ

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17 сентября, 2021. Пятница 19:11
Абдулмуслим Абдулмуслимов проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Заместитель Премьер-министра Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 17 сентября, отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 8-го созыва.

Абдулмуслим Абдулмуслимов проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Общество

Абдулмуслимов сделал свой выбор на избирательном участке №1136, который находится в здании Центральной библиотеки в столице Дагестана.

 

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