Нариман Казимагамедов проголосовал в выборах депутатов Государственной думы и Народного Собрания на избирательном участке N 0648, который находится в Каспийске.
Глава МЧС Дагестана проголосовал на выборах
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 19:01
Глава МЧС РФ по Дагестану отдал свой голос, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу регионального ведомства.
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