ЗАМАНА - Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

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17 сентября, 2021. Пятница 18:56
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Президент РФ Владимир Путин сделал свой выбор онлайн. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, информируют РИА Новости.

Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Общество

Лидер России впервые отдал свой голос в онлайн-режиме. Владимир Путин 14 сентября объявил, что уходит на самоизоляцию из-за контакта с работником, который заразился коронавирусом.

Проголосовать онлайн могут жители 7 субъектов России. 

 

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