Лидер России впервые отдал свой голос в онлайн-режиме. Владимир Путин 14 сентября объявил, что уходит на самоизоляцию из-за контакта с работником, который заразился коронавирусом.
Проголосовать онлайн могут жители 7 субъектов России.
Президент РФ Владимир Путин сделал свой выбор онлайн. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, информируют РИА Новости.
Лидер России впервые отдал свой голос в онлайн-режиме. Владимир Путин 14 сентября объявил, что уходит на самоизоляцию из-за контакта с работником, который заразился коронавирусом.
Проголосовать онлайн могут жители 7 субъектов России.
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