ЗАМАНА - В ДГТУ завершился первый «Семейный день» голосования

В ДГТУ завершился первый «Семейный день» голосования

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17 сентября, 2021. Пятница 18:47
В ДГТУ завершился первый «Семейный день» голосования

Сегодня, 17 сентября, на избирательном участке в ДГТУ запустили акцию «Семейные дни», в рамках которой работники университета и все желающие вместе со своими семьями получили возможность прийти и выполнить гражданский долг, пишет РИА "Дагестан".

В ДГТУ завершился первый «Семейный день» голосования
Общество

Сегодня на избирательном участке наблюдателями была выявлена высокая активность, выборы шли в штатном режиме, без сбоев, не было обнаружено фактов нарушений, а также массового скопления граждан. 

После голосования все желающие могли посмотреть презентации главных направлений университета. Подробнее можно прочитать на сайте.

 

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