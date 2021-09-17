Сегодня на избирательном участке наблюдателями была выявлена высокая активность, выборы шли в штатном режиме, без сбоев, не было обнаружено фактов нарушений, а также массового скопления граждан.
После голосования все желающие могли посмотреть презентации главных направлений университета. Подробнее можно прочитать на сайте.
В ДГТУ завершился первый «Семейный день» голосования
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 18:47
Сегодня, 17 сентября, на избирательном участке в ДГТУ запустили акцию «Семейные дни», в рамках которой работники университета и все желающие вместе со своими семьями получили возможность прийти и выполнить гражданский долг, пишет РИА "Дагестан".
Сегодня на избирательном участке наблюдателями была выявлена высокая активность, выборы шли в штатном режиме, без сбоев, не было обнаружено фактов нарушений, а также массового скопления граждан.
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