Глава ведомства проголосовал на избирательном участке № 1 120, который находится в здании Минтуризма региона.
Остальные сотрудники министерства последовали примеру руководителя и сделали свой выбор.
Сегодня, 17 сентября, врио главы министерства по туризму и НХП Дагестана Эмин Мерданов отдал свой голос в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва и Народного Собрания РД, пишет РИА "Дагестан".
Глава ведомства проголосовал на избирательном участке № 1 120, который находится в здании Минтуризма региона.
Остальные сотрудники министерства последовали примеру руководителя и сделали свой выбор.
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