ЗАМАНА - Глава Минтуризма РД проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Глава Минтуризма РД проголосовал на выборах в Госдуму РФ

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17 сентября, 2021. Пятница 18:44
Глава Минтуризма РД проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Сегодня, 17 сентября, врио главы министерства по туризму и НХП Дагестана Эмин Мерданов отдал свой голос в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва и Народного Собрания РД, пишет РИА "Дагестан".

Глава Минтуризма РД проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Общество

Глава ведомства проголосовал на избирательном участке № 1 120, который находится в здании Минтуризма региона.

Остальные сотрудники министерства последовали примеру руководителя и сделали свой выбор.

 

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