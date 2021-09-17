Авиакомпания "Red Wings" начнет полеты из Саратова в Махачкалу на самолетах Sukhoi Superjet 100 2 раза в неделю: по вторникам и четвергам.
Из Саратова в Махачкалу впервые открываются регулярные рейсы
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 16:36
С 28 сентября из аэропорта Саратова "Гагарин" стартуют полеты в Махачкалу. Это первый рейс, который будет открыт по такому маршруту.
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