ЗАМАНА - Между Махачкалой и Симферополем в конце сентября запустят прямые авиарейсы

Между Махачкалой и Симферополем в конце сентября запустят прямые авиарейсы

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17 сентября, 2021. Пятница 16:30
Между Махачкалой и Симферополем в конце сентября запустят прямые авиарейсы

К концу сентября будет открыт рейс по маршруту Махачкала — Симферополь: самолет авиакомпании «ЮВТ-аэро» будет отправляться 2 раза в неделю.

Между Махачкалой и Симферополем в конце сентября запустят прямые авиарейсы
Общество

Рейсы стартуют с 23 сентября: самолет будет следовать маршруту каждую неделю по четвергам и воскресеньям, информирует ТАСС.

 

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