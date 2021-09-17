Рейсы стартуют с 23 сентября: самолет будет следовать маршруту каждую неделю по четвергам и воскресеньям, информирует ТАСС.
Между Махачкалой и Симферополем в конце сентября запустят прямые авиарейсы
- Автор Мадина
- 17 сентября, 2021. Пятница 16:30
К концу сентября будет открыт рейс по маршруту Махачкала — Симферополь: самолет авиакомпании «ЮВТ-аэро» будет отправляться 2 раза в неделю.
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